LA SITUAZIONE

TRIESTE Il primo giorno di zona rossa, in Friuli Venezia Giulia è coinciso con un dato allarmante: i pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono saliti a 70. Non sono mai stati così tanti dall'inizio della pandemia. La terza ondata sta martellando soprattutto gli ospedali dell'area udinese e della provincia di Gorizia, mentre a Trieste e a Pordenone ci si attrezza per garantire uno sfogo ai poli Covid più intasati. I posti occupati in rianimazione si avvicinano al 40 per cento della disponibilità totale, che ammonta a 175 posti, anche se la dotazione è del tutto teorica, dal momento che l'attivazione di nuovi letti richiederebbe una faticosa ricerca di personale specializzato. All'ospedale di Gorizia oggi saranno convertiti in letti Covid i 15 posti del reparto di Neurologia, mentre a Udine i sindacati dei medici ospedalieri hanno chiesto al prefetto di imporre lo stop alle attività sanitarie ordinarie, per privilegiare i reparti dedicati alla pandemia e assicurare un corretto ricambio di personale. Sono 532, invece, i pazienti ricoverati nelle medicine.

Ieri il tasso di contagio sui tamponi è salito all'11 per cento, una quota mai toccata da quando ai test molecolari sono stati aggiunti gli antigenici rapidi. In regione sono stati trovati 398 casi con meno di 4mila test. Diciassette i decessi. La situazione è pesante in provincia di Udine (171 casi e 11 morti in 24 ore) mentre nel Pordenonese si registra l'incidenza più bassa, con soli 27 contagi in un giorno e nessuna vittima.

Nella settimana che si è conclusa domenica, e che sarà analizzata dall'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio, i contagi sono cresciuti ancora: dai 3.973 del periodo 1-7 marzo si è passati a quota 5.398. Solo a novembre, in corrispondenza del picco epidemico della seconda ondata, erano stati rilevati dati settimanali peggiori.

I VACCINI

Anche in Fvg si ferma la campagna vaccinale basata sul siero di AstraZeneca. Sono circa 20mila le dosi che rimarranno in magazzino almeno per i prossimi giorni. Quasi tremila (2.980), invece, le dosi che facevano parte del lotto 5811, per il quale la Procura di Biella aveva disposto il sequestro dopo il decesso di un docente a cui era stato inoculato il vaccino.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA