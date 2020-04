FINANZA

VENEZIA Dieci miliardi, due per il Nordest, subito in campo da Crédit Agricole Italia a sostegno di imprese e famiglie. Il gruppo che nel Nordest controlla FriulAdria punta con quest'intervento a sostenere la ripresa delle attività. Per le aziende è prevista l'attivazione immediata delle richieste di finanziamenti fino a 25mila euro anche per quelle con fatturato inferiore a 3,2 milioni. Stanziato un plafond di 4 miliardi riservato a tutte le aziende, utilizzabile per finanziamenti nel medio termine con l'intervento delle garanzie messe a disposizione dal Fondo Centrale di Garanzia e da Sace attraverso Garanzia Italia: la misura è volta a supportare sia gli investimenti che il capitale circolante per sostenere la ripresa produttiva delle imprese.

«Abbiamo già predeliberato il finanziamento per circa 6-7mila nostre imprese clienti del Nordest - spiega Carlo Piana, direttore generale di FriulAdria - e già martedì abbiamo ricevuto 600 domande dal Veneto e quasi 200 dal Friuli Venezia Giulia, soprattutto per il finanziamento da 25mila euro. Ora stiamo aspettando le istruzioni operative del Fondo nazionale di garanzia per poter accogliere le domane e avviare le erogazioni. Sono imprese con merito di credito e siamo aperti a finanziare anche non nostri clienti. In totale pensiamo che potremo distribuire nel Nordest circa 1 miliardo per questo capitolo di finanziamenti agevolati dopo i 700 milioni già erogati nel mese scorso per turismo e in forma di cambiali agricole». Il costo è molto limitato: «Per i finanziamenti fino a 25mila euro ci sarà un tasso base dell'1,2% comprese le garanzie con 24 mesi di pre ammortamento e poi 48 mesi di ammortamento - spiega il direttore - in pratica si pagheranno circa 250 euro all'anno per i primi due. in Francia la procedura è un po' più semplice, ti mandano un pin a casa».

COSTI ALL'1,2%

Due i miliardi stanziati per assicurare liquidità immediata alle aziende clienti del gruppo con l'obiettivo di sostenere le esigenze di capitale circolante, grazie all'utilizzo flessibile delle linee commerciali già accordate. L'obiettivo è quello di favorire la continuità dei pagamenti a fornitori e dipendenti nonostante la progressiva riduzione dei ricavi. Avviata poi la sospensione della rata mutui in modo semplice e senza istruttoria grazie alle moratorie su 4 miliardi di finanziamenti, mutui e leasing sia per le Pmi che per le famiglie. «Per tutti i privati titolari di mutuo (anche non prima casa) è prevista la sospensione quota capitale per 6 mesi, eventualmente prorogabile per altri 6 mesi - spiega il gruppo -. La sospensione è concessa a tutti i clienti indipendentemente dalla finalità del mutuo e dalla situazione lavorativa e reddituale del cliente».

