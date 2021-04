Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Cenare oltre le ore 22 non sarà possibile, anche se un minimo di tolleranza, alla fine, ci sarà. Il caso nato da una dichiarazione della ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini nell'intervista pubblicata ieri(«Chi va al ristorante può stare seduto fino alle 22 e poi tornare a casa senza rischio di incorrere in sanzioni») ha scatenato non poche reazioni, politiche e soprattutto del Viminale.IL LIMITENella circolare...