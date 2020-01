Frena la Germania il Pil cresce solo dello 0,6 per cento

In Germania la crescita economica ha rallentato ulteriormente nel 2019, con un Pil aumentato dello 0,6 per cento, per le conseguenze delle tensioni commerciali a livello globale. I dati comunicati dall'Ufficio federale di statistica (Destatis) sono sostanzialmente in linea con le previsioni degli economisti e segnano un forte calo rispetto al 2017 e al 2018, quando la maggiore economia europea era cresciuta del 2,5 e 1,5 per cento, rispettivamente.

Destatis ha comunque sottolineato come il 2019 è stato il decimo anno consecutivo di crescita economica della Germania, anche se al di sotto della media decennale pari all'1,3 per cento all'anno. Il contributo maggiore è arrivato dai consumatori con una spesa delle famiglie in aumento dell'1,6 per cento, una crescita superiore a quella dei due anni precedenti. Quanto alle importazioni sono aumentate dell'1,9 per cento nel 2019, mentre le esportazioni sono cresciute solo dello 0,9 per cento.

Tuttavia, il dato non sembra preoccupare eccessivamente gli economisti. Per l'istituto di ricerche Ifo, ad esempio, la debole performance del settore industriale non sembra aver contagiato gli altri settori dell'economia. «E questo contraddistingue l'attuale flessione da quella degli anni dal 2011 al 2013, quando la Germania è stata coinvolta nella crisi dell'euro», ha dichiarato Timo Wollmershaeuser, capo delle previsioni di Ifo.

