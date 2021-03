Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIUNIONEVENEZIA Un'espulsione ieri sera è stata decisa. Ma il provvedimento non ha riguardato la senatrice Sonia Fregolent, sotto accusa per aver chiesto e ottenuto un contributo Covid nel pagamento della retta per il Grest. Né, ovviamente, l'europarlamentare Gianantonio Da Re, reo di aver criticato sul Gazzettino il commissario Alberto Stefani per la scarsa rappresentanza veneta nel governo Draghi. Ad essere cacciata dalla Liga è una...