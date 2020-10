IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Firma l'enciclica post Covid sulla pietra del sepolcro di San Francesco, ad Assisi, da solo, immaginando una Chiesa più povera, meno strutturata e più aperta verso migranti, bisognosi, musulmani. È una grande accelerata al desiderato percorso di fratellanza universale. Perché nessuno si può salvare da solo. Il Papa in Fratelli Tutti ha persino inserito il nome del grande imam sunnita Al Tayyeb del Cairo, per esempio, all'interno del testo magisteriale per ben cinque volte. Il nome di Gesù nella settantina di pagine dell'enciclica, è disseminato, invece, per 13 volte, quello di Maria 5 mentre il nome di Dio una cinquantina.

La Chiesa da campo che immagina Papa Bergoglio è capace di abbracciare tutti ben sapendo che con lo tsunami del coronavirus nulla sarà più come prima. Per nessuno. La pandemia ha di fatto accelerato la fragilità delle catene globali, gli squilibri economici e l'aumento delle disuguaglianze con il rischio concreto di far saltare equilibri sociali, politici e internazionali. Il mondo post Covid in via di costruzione ha bisogno, secondo il Papa, di un rafforzamento della politica multilaterale e di una visione meno individualistica.

Ieri per Papa Francesco è stata una giornata davvero importante. Era la prima volta che un pontefice firmava una lettera enciclica fuori dal Vaticano. Era anche il suo primo pellegrinaggio fuori Roma dall'inizio della pandemia. Aver potuto riprendere i viaggi per dirigersi verso la cittadella del Poverello dopo mesi di isolamento forzato lo deve avere distratto un po' da tutte le grane che gli sono piovute addosso in questi giorni segnati dai veleni in curia, dal dossieraggio sui cardinali, dalle indagini in corso sulle truffe e gli scandali finanziari. Forse è anche per questo che dopo avere firmato l'enciclica davanti al sepolcro di San Francesco, senza folle e dignitari, con solo alcuni frati attorno, ha chiamato a sé i tre funzionari della Segreteria di Stato che lo hanno aiutato nelle traduzioni e ai quali è andato un ringraziamento per il lavoro collettivo svolto dalla Prima Sezione della Terza Loggia. Parole non banali che sono arrivate come un segnale di incoraggiamento a chi lavora in curia, più che mai delegittimata da una immagine pessima costruitasi in queste anni di tempesta.

Fratelli Tutti verrà distribuita con l'Osservatore Romano di oggi. Il titolo del documento - tratto da uno scritto di San Francesco- è stato tanto criticato da teologhe e associazioni femminili di tutto il mondo per la carenza di linguaggio inclusivo. Si aspettavano che nel titolo il Papa aggiungesse la parola sorelle. Francesco però deve averci messo una toppa perché nella introduzione spiega che l'enciclica abbraccia indistintamente fratelli e sorelle, in un abbraccio paritario, proiettato nella costruzione di un futuro migliore. In mattinata, prima di rendere omaggio a San Francesco ha fatto una tappa non prevista nel programma al monastero delle clarisse di Spello.

Franca Giansoldati

