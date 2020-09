IL CASO

Papa Francesco durante i mesi del lockdown e nel periodo immediatamente successivo, davanti ad un mondo malato, impaurito e sempre più sottosopra a causa del Covid, ha iniziato a scrivere la sua terza enciclica. La ha terminata il mese scorso e ormai sono quasi ultimate anche tutte le traduzioni nelle varie lingue. Stavolta il testo magisteriale si concentra sul bisogno dei popoli a trovare armonia, ad allontanare la malapianta dell'egoismo che è alla radice di nuovi conflitti, riequilibrare il Nord e il Sud del mondo, cacciare dall'orizzonte comune la violenza. Ancora una volta Papa Bergoglio si è ispirato alle parole di San Francesco per veicolare un messaggio di amicizia, rafforzare il cammino solidale, rivedere modelli di sviluppo non più sostenibili e stili di vita da correggere per il bene di tutti. Il titolo prende il nome, come la Laudato Sì, da uno scritto del santo di Assisi: Fratelli tutti, sulla fraternità e l'amicizia solidale. Nel libro delle Ammonizioni, San Francesco scriveva: «Guardiamo, fratelli tutti, il buon pastore che per salvare le sue pecore sostenne la passione della croce». La terza enciclica che fa seguito alla Lumen fidei (2013) e la Laudato si' (2015) verrà firmata ad Assisi, davanti alla tomba del Santo.

Fra. Gia.

