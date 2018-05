Frase choc di Abu Mazen: «Ebrei causa della Shoah» L'ira di Israele: antisemita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOL'Olocausto è stato causato da alcuni «comportamenti sociali» tenuti dagli ebrei, come «l'usura, le banche e cose del genere». Sono frasi choc, che hanno scatenato l'indignazione del mondo, quelle pronunciate dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen, durante la riunione del Consiglio nazionale palestinese a Ramallah, due giorni fa. Abu Mazen, in un discorso di 90 minuti trasmesso in diretta tv, ha negato che esista una relazione fra gli ebrei e la terra di Israele, definendo lo Stato ebraico un...