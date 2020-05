LA REAZIONE

ROMA La primazia del diritto europeo non può essere in discussione. Dunque, la Corte di Giustizia europea prevale su quelle nazionali. E prevale, quindi, anche sulla Corte costituzionale tedesca che ieri ha dato tre mesi di tempo alla Bce per provare che ci sono state rispettate certe condizioni nel piano di acquisti lanciato da Draghi nel 2015. È questo l'orientamento condiviso ieri anche nel corso del Direttivo della Banca centrale convocato d'urgenza per un'informativa sulla mossa della Corte tedesca: a proposito del Qe2 «la Corte di Giustizia Ue ha sentenziato nel dicembre 2018 che la Banca centrale europea agisce nell'ambito del proprio mandato sulla stabilità dei prezzi», spiega una nota al termine della riunione. Non c'è dubbio che sia così in punto di diritto. Ed è anche abbastanza certo che i dubbi avanzati da Berlino non sfioreranno il nuovo piano pandemico lanciato dalla Bce (il Pepp). Anzi, per il ministro Roberto Gualtieri è una certezza. Ma in realtà basta che la Bce sia costretta a rispondere punto per punto, come probabilmente farà per fugare ogni dubbio, per aprire comunque uno spiraglio di incertezza sulla capacità illimitata dell'azione Bce. E poiché sono proprio gli acquisti di titoli Ue, compresi i Btp, a tenere basso il costo dei debiti pubblici di questi tempi, si spiega anche il rialzo ieri dello spread Btp-Bund a 244.

GLI EFFETTI

Già ieri mattina il portavoce capo della Commissione Ue, Eric Mamer, si era affrettato a «riconfermare il primato del diritto Ue» e «il vincolo delle sentenze della Corte di Giustizia per tutte le corti nazionali». Ma è anche apparso subito evidente che la sentenza non si applica al piano pandemico concepito esplicitamente per far fronte all'emergenza Covid. Non solo. Proprio secondo la sentenza del 2018 della Corte di giustizia, le manovre di Francoforte non sostituiscono gli obblighi in capo a gli Stati membri sulle riforme e sulle politiche di bilancio per tenere i conti in ordine. Allo stesso modo, l'acquisto di titoli di debito sovrano «non selettivo non soddisfa i bisogni specifici di finanziamento di taluni Stati membri della zona euro». Insomma, non c'è l'ombra di aiuti a singoli Stati. E il Qe non è uno strumento di politica economica ma uno strumento di politica monetaria. Proprio per questo «non travalica il mandato conferito alla Bce».

Naturalmente, all'interno del consiglio di Francoforte l'intervento a gamba tesa della Karlsruhe tedesca ha ridato fiato ai governatori del Nord Europa per tentare di ridimensionare il Pepp, il programma pandemico da 750 miliardi, proprio mentre i mercati si aspettano un allargamento. Ma la presidente Christine Lagarde, anche per la sua formazione di legale, non è intenzionata a farsi tirare la giacca. Che cosa può allora togliere forza al braccio Bce? Il Quantitative easing non è illegale, ma questa sentenza piazza comunque alcune trappole capaci, nei fatti, di renderlo meno efficace. I giudici costituzionali non accusano la Bce di monetizzazione del debito. Ma mettono sotto tiro il principio di proporzionalità rispetto agli effetti di bilancio degli acquisti di titoli sovrani. Un aspetto pericoloso perché oltre a mettere in discussione l'aspettativa che la Bce, come sta facendo con il nuovo Pepp, compri ancora titoli nazionali in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe previsto per esempio dalla quota italiana (il 17% del totale), riduce anche la probabilità che Francoforte tenga quei titoli in bilancio il più a lungo possibile (qualcuno vorrebbe che acquistasse bond perpetui). Con il vecchio Qe1 di Draghi la Bce aveva comprato a dicembre 2019 ben 2.200 miliardi di debito pubblico, tra cui 364 miliardi di Btp italiani (il 18% circa, in linea con la capital key). Ma con il Qe2 (il Pspp) rafforzato da Christine Lagarde, e ancor più con il Pepp di marzo, la Bce ha superato la capital key proprio a favore dell'Italia. Fra gennaio ed aprile, il Pspp ha comprato oltre 30 miliardi di Btp, il 35% del totale dei debiti nazionali. Solo ad aprile la deviazione al rialzo più vistosa rispetto alla capital key è sempre per l'Italia (oltre il 40% degli acquisti sono di Btp). Un trend che dovrebbe essere confermato dal Pepp ad aprile. Ecco perché la sentenza di Karlsruhe è comunque una mina. E se si impedisse alla Bce di comprare in futuro titoli spazzatura, la sfida si può fare più difficile per Lagarde.

Roberta Amoruso

Rosario Dimito

