Francia Terrorismo e gilet gialli nella vigilia elettorale

PARIGI Nonostante la tensione per l'attacco di venerdì a Lione e la resistenza del movimento dei Gilets Jaunes il nocciolo duro è sceso per le strade anche ieri, 28esimo atto di rivolta i francesi sembrano intenzionati ad andare a votare oggi. L'astensione resterà alta, ma forse non ai picchi storici annunciati dai sondaggi in queste settimane. Ieri, l'ultima inchiesta ha rivelato un sussulto finale di mobilitazione, con un aumento di oltre quattro punti degli elettori intenzionati ad andare ai seggi. L'affluenza potrebbe sfiorare il 50...