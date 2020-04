L'ANNUNCIO

PARIGI - «Siamo in bilico su una linea sottile, troppa disinvoltura e riparte l'epidemia, troppa prudenza e il Paese sprofonda»: in piedi, di fronte all'Assemblée Nationale semideserta e al Paese raccolto davanti alla tv, il premier Edouard Philippe ha annunciato ieri pomeriggio le misure della ripartenza. La fase 2 comincerà l'11 maggio, quasi due mesi l'inizio del lockdown, e durerà fino al 2 giugno, quando partirà una fase 3, fino all'estate. Tono solenne, con forte dose di umiltà e soprattutto un chiaro intento pedagogico, Philippe ha spiegato che si ripartirà soltanto se alcuni indicatori lo permetteranno, in particolare il numero di nuovi contagi.

I GRADI

Passa una linea più prudente rispetto agli annunci volitivi di Macron, che avrebbe voluto per esempio tutti o quasi a scuola dall'11 maggio. Riapriranno invece solo gli asili e le elementari, con gruppi di massimo quindici per classe. Le Medie, «molto gradualmente» e soltanto previo accordo delle autorità locali, dopo il 18. Per i Licei si deciderà a fine maggio per un eventuale riavvio dopo il 2 giugno. In compenso si potrà di nuovo circolare senza autocertificazione (ma non uscire dalla regione, 100 chilometri è il raggio d'azione della fase 2), riapriranno i negozi (i commercianti potranno esigere dai clienti la mascherina) ma non i centri commerciali, rinasce anche una vita sociale, ma per gruppi non superiori a dieci persone. Il tutto, sempre scandito dal distanziamento fisico e il lavaggio delle mani. Riaprono le biblioteche, le mediateche e i piccoli musei, per bar e ristoranti si valuterà a fine maggio, restano chiusi i grandi musei, i teatri i cinema, niente concerti, festival o eventi, si potrà rifare sport all'aperto ma restano vietati gli sport collettivi, fine anche per tutti i campionati, compreso quello di calcio. Chi può dovrà restare a lavorare da casa, ma può ripartire il lavoro, con mascherine e soprattutto ingressi scaglionati.

IL RETROSCENA

Tra il premier e il presidente ci sarebbe stato un forte scontro, smentito ieri dall'Eliseo: «sono perfettamente allineati». Le cifre dell'epidemia in Francia inducono comunque alla più grande cautela, con un bilancio che ormai conta 23.660 morti. I saggi del Consiglio scientifico che affiancano il governo e Macron hanno previsto per la riapertura una forchetta tra mille e 3mila casi positivi in più al giorno. Lunedì in Francia si contavano 3700 nuovi casi (ieri 1600): «Se le cifre non saranno quelle che ci aspettiamo ha detto il premier - non riapriremo l'11 maggio, o lo faremo in modo più rigido». Philippe ha avvertito che comincia una fase di «convivenza con il virus», che vaccini, cure o una salvezza grazie al caldo sono solo speranze.

Il de-confinamento sarà graduale e avverrà su base geografica: più aperture per i dipartimenti con bollino verde, ovvero con dati più positivi, e più prudenza nei dipartimenti rossi, quelli in cui i contagi aumenteranno ancora troppo, gli ospedali saranno in affanno e i test non riusciranno a localizzare le catene di contagio. La carta della Francia che riapre sarà fissata il 7 maggio. Le armi della fase 2 saranno la protezione, (Philippe ha fatto mea culpa sulla penuria di mascherine nella prima fase) i test (una capacità di 700mila a settimana) e l'isolamento per i positivi. Per tracciare i contatti, si prepara una brigata d'inchiesta sanitaria. Sarà affiancata dall'App StopCovid, che però non è ancora pronta. All'opposizione che ha denunciato un piano con «zone d'ombra» e «incoerenze» Philippe ha risposto con lucida umiltà: «Mi trovo a dover scegliere tra decisione sbagliate e decisioni meno sbagliate di altre. Dobbiamo evitare di andare troppo da una parte, altrimenti è la catastrofe, e troppo dall'altra, altrimenti è comunque la catastrofe. Avanziamo su una linea sottile, ci vuole prudenza, ma dobbiamo andare avanti».

Francesca Pierantozzi

