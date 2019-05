Francia: schiaffo per Macron, la Le Pen primo partito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPARIGI Non è servito spiare le fughe di cifre cominciate prima della chiusura dei seggi, ieri alle 20, né aspettare i primi exit poll, né le prime proiezioni. Per capire il risultato di queste europee in Francia, è bastato vedere il sorriso smagliante di Marine Le Pen, arrivata con largo anticipo al quartier generale della lista del suo Rassemblement National, guidata dal giovane Jordan Bardella. È arrivata a testa alta, in mezzo alle palme artificiali e al finto cielo stellato della sala della Palmeraie, nel 15esimo...