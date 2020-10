GIRO DI VITE

PARIGI L'operazione ieri è scatta all'alba: decine di visite domiciliari (così si chiamano i blitz della polizia francese autorizzati dalla legge anti-terrorismo del 2017) a casa di persone sospette di contatti con l'islamismo radicale, o nelle sedi di associazioni musulmane sedicenti culturali, ma che di fatto sostengono e predicano un islam politico e violento. Di visite ieri gli agenti francesi ne hanno fatte una quarantina, quasi tutte a Parigi e in Ile de France. «Ma è solo l'inizio» ha fatto sapere il ministro dell'Interno Gérald Darmanin: «l'obiettivo è farne d'ora in poi una ventina al giorno», «l'obiettivo è braccare il movimento, destabilizzarlo con molta, molta determinazione».

L'ALLARME

La morte di Samuel Paty, professore di Storia di Scuola media, ammazzato e decapitato venerdì per aver svolto un corso sulla libertà di opinione, è suonato come lallarme di troppo in Francia. La stretta contro l'Islam deciso dall'Eliseo non ha nel mirino soltanto persone o associazioni direttamente legate all'attacco contro l'insegnante, come il Collettivo contro l'islamofobia (CCIF), associazione creata circa 20 anni fa per «difendere i diritti dei musulmani» e di fatto considerata vicino al movimento radicale dei Fratelli Musulmani. Il ministro dell'Interno l'ha definita ieri «nemica della Repubblica» e «chiaramente legata alla morte di Paty».

L'OMAGGIO AL PROF

Domani alle sette di sera, due ora prima del coprifuoco sanitario, Emmanuel Macron renderà all'insegnante un omaggio nazionale nella piazza davanti alla Sorbona, «il tempio dei Lumi, della conoscenza, della trasmissione del sapere». «Des armes, non des larmes», «armi non lacrime», chiedono però ormai all'Assemblée Nationale, e non solo i membri dell'opposizione. Una linea dura che il presidente sembra aver scelto subito, già la sera dell'attacco contro il prof, parlando davanti alla sua Scuola, a Conflans: «Non passeranno», aveva detto.

E ieri, durante la riunione straordinaria del consiglio di Difesa: «Gli islamici non devono più dormire sonni tranquilli in Francia, basta: la paura deve passare dall'altra parte». Oggi il premier Castex incontrerà i responsabili degli enti locali per mettere a punto un dispositivo di sicurezza per le scuole: ora sono le vacanze di Ognissanti, si tornerà in classe il 2 novembre, alla tensione per la crisi sanitaria, si aggiunge la paura di attacchi. Sempre oggi, la ministra Marlène Schiappa ha convocato tutti i patron francesi delle Internet Company, Facebook, Google (per You Tube) Twitter, Tik Tok, Snapchat. Obiettivo: la lotta al cyber-islamismo, la necessità di segnalare i messaggi, i posti, i profili i cui contenuti sono sospetti.

Una legge, censurata dal consiglio costituzionale, potrebbe tornale all'ordine del giorno. L'odio contro il prof che ha portato al suo assassinio è cominciato via social: il video di un genitore (ora in stato di fermo) «scandalizzato» perché il profeta era stato offeso dalle caricature di Charlie mostrate in classe, poi il video di sua figlia (che non era nemmeno un'allieva di Paty), ripostati e ripostati decine, centinaia di volte. La madre di una ragazzina della scuola media di Bois d'Aulne ha raccontato di averlo ricevuto «almeno dieci volte» nei giorni precedenti l'esecuzione dell'insegnante, postato anche da profili algerini. «È stato come lanciare una fatwa» ha detto il ministro Darmanin. L'odio contro il prof Paty era gonfiato in rete, fino ad armare con un coltello Abdoullakh Anzorov, ceceno di 18 anni, che di quel video aveva cominciato a parlare come un'ossessione. Ma nessuno si è allertato.

L'INCHIESTA

Ieri l'inchiesta ha stabilito che il giovane ceceno era entrato in contatto via social - col padre che aveva postato il video, il quale nega però di conoscerlo. Tra i fermati, oltre all'estremista radicale Abdelhakim Sefrioui (che ha fomentato e organizzato la protesta dei genitori) anche quattro studenti della scuola media. Fermato e poi rilasciato invece un quindicenne: ha ammesso di essere stato lui a indicare a Abdoullakh Anzorov chi fosse Monsieur Paty: in cambio dell'informazione ha ricevuto una somma di denaro. Ma ha giurato non sapeva che quel ragazzo volesse ammazzare il prof.

Francesca Pierantozzi

