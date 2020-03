L'EUROPA

PARIGI Il conto alla rovescia continua in Francia: tra «qualche giorno, al massimo una o due settimane» si entrerà nello «stadio 3», quello dell'epidemia generalizzata. «Arriverà, è inevitabile» ha ripetuto il presidente Macron. La parola d'ordine adesso è: contenere, rallentare il contagio, prendere tempo, liberare letti negli ospedali, aumentare i posti in terapia intensiva.

IL FOCOLAIO

La Francia è ormai il secondo focolaio in Europa dopo l'Italia. Ieri il direttore generale della sanità Jérome Salomon ha annunciato 613 casi in tutto il paese, 186 in più in 24 ore. Nove i morti finora, 39 i malati più gravi, ricoverati in rianimazione. La mobilitazione è generale. Ieri sera il premier Edouard Philippe ha riunito sei ministri e sottosegretari, la mattina, Macron era andato in visita in una casa di riposo a Parigi per quella che è definita la priorità dalle autorità sanitarie: «Proteggere i più fragili, in particolare gli anziani». Da oggi i minorenni non sono più ammessi nelle case di riposo (i bambini e i giovani sono spesso asintomatici, ma contagiosi). Nelle due regioni più colpite, l'Oise, appena a nord di Parigi, e l'Alto Reno in Alsazia - tra Strasburgo e Mulhouse - al confine con la Germania, le misure sono ormai quelle del famigerato stadio 3: scuole chiuse (sono ormai quasi duecento le scuole chiuse tra asili, elementari, medie e licei), vietate le riunioni pubbliche di oltre 50 persone, tamponi realizzati solo su chi ha sintomi severi per non gravare sul sistema sanitario e razionalizzare l'uso di mezzi e personale.

Finora sono tra i 6 e i 7 mila i test di depistaggio realizzati dall'inizio dell'epidemia. Il ministro della Sanità ha ripetuto che sono effettuati solo dopo un'intervista realizzata da un infettivologo e da un medico. Quando si arriverà allo stadio 3, chiunque ha sintomi influenzali verrà considerato come affetto da coronavirus e il ricovero in ospedale sarà riservato soltanto ai casi gravi, per gli altri sarà prevista l'assistenza domiciliare. Esclusa, almeno per ora, la chiusura generalizzata delle scuole, considerata una misura non gestibile «nella durata». «E invece noi dobbiamo prepararci a resistere» ha detto Macron. Il bilancio francese si è aggravato con il contagio successivo a una riunione di 2mila evangelisti in un tempio protestante a Mulhouse tra il 20 e il 24 febbraio. Secondo il ministero i contagiati sarebbero centinaia e avrebbero «esportato» il virus anche nei territori d'oltremare (Guyana, Martinica e Guadalupa) e anche in Corsica, finora risparmiata.

IL DEPUTATO

Il contagio è arrivato anche a Parigi: positivo anche un addetto della Ratp, la metro di Parigi, che però per ora funziona normalmente. Contagio arrivato anche all'Assemblée Nationale, dove è stato testato positivo un deputato dei Républicains. Vista la situazione a Strasburgo, la plenaria dell'Europarlamento prevista la settimana prossima si svolgerà a Bruxelles.

Epidemia in progressione in tutta Europa. In Germania i casi confermati sono ormai 534: «Una situazione in evoluzione» ha scritto in un comunicato l'Istituto Robert Koch di Berlino, con un focolaio importante nel Nordreno-Westfalia. Ieri il governo tedesco ha inserito anche l'Alto Adige nella lista delle zone a rischio da evitare, una decisione «inaccettabile e fuorviante» per il deputato leghista Filippo Maturi. Critiche alla Germania (e alla Francia) anche per la decisione di bloccare l'export di materiale protettivo sanitario, tra cui le mascherine.

LA REPLICA

«Non abbiamo vietato l'esportazione - ha risposto il ministro della salute tedesco Jens Spahn - ma stabilito che è necessaria un'autorizzazione. Se si tratta di un paese europeo o di un'organizzazione internazionale, è più probabile che l'autorizzazione sia concessa».

Dall'Oms arriva invece «apprezzamento» per l'azione del ministro della salute italiano Roberto Speranza nella gestione della crisi del coronavirus. Hans Kluge, direttore per l'Europa dell'Oms, ha anche ringraziato il presidente Mattarella: «L'Italia- ha detto - sta reagendo con forza. Il governo ha adottato misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia».

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

