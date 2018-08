Francia, folle uccide moglie e sorella E l'Isis rivendica il femminicidio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO PARIGI L'Isis ha rivendicato subito l'azione di uno dei suoi «combattenti» contro «cittadini di nazioni della coalizione» che bombarda in Siria. Ma Kamel Salhi, 35 anni, ex conducente di autobus, ieri mattina non ha ucciso due «miscredenti» a caso: ha accoltellato prima la sorella, e poi la madre, e poi ha ferito gravemente una passante. L'aggressione è avvenuta a Trappes, nella periferia di Parigi, una cittadina con il più alto tasso di disoccupati e di giovani radicali (molti partiti in Siria) di tutta la regione. Gli...