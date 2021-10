Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPARIGI Un anno di carcere senza condizionale, pena da scontare ai domiciliari, con braccialetto elettronico: mai un ex presidente della Quinta Repubblica era stato condannato alla prigione per un reato commesso mentre era all'Eliseo. Ma a Nicolas Sarkozy, si sa, piace strafare. Ieri l'ex presidente non era in aula, mentre il tribunale pronunciava una pena più severa di quella richiesta dal pubblico ministero. Il massimo previsto dal...