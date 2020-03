LA TRAGEDIA

PARIGI Julie A. aveva 16 anni. L'età di chi deve stare a casa, di chi non deve andare a trovare i nonni perché non rischia per sé, ma rischia di infettare gli altri. Cosi dicono le statistiche. Forse anche per questo non si è spaventata troppo una settimana fa quando ha cominciato ad avere la febbre e poi la tosse. Una brutta tosse e qualche difficoltà respiratoria che ha convinto il medico di base a chiamare il pronto soccorso. Sono arrivati i pompieri e l'hanno portata all'ospedale di Longjumeau, alla periferia sud di Parigi. Sempre quell'affanno ma il responso rassicurante del tampone: negativo. Le condizioni di Julie hanno però continuato a peggiorare, un secondo tampone ha confermato: niente virus. Nella notte tra martedì e mercoledì il trasporto al Necker, l'ospedale pediatrico di Parigi: i medici hanno chiamato prima a casa per dire ai famigliari che un terzo tampone era risultato positivo, poi che Julie doveva essere intubata, e infine nella notte per dire di andare di corsa. La mamma e la sorella maggiore Manon sono arrivate troppo tardi. Julie è la prima vittima minorenne del Covid 19 in Francia. Il direttore generale della Sanità Jérome Salomon lo ha annunciato nel suo bollettino serale, giovedì sera: tra i quasi 2mila morti che conta ormai la Francia, Julie è la più giovane. «Non avremo mai una risposta» ha detto la mamma Sabine che ieri continuava a ripetere: «era soltanto una tosse, si stava curando con uno sciroppo, e poi le inalazioni». «E' un caso eccezionale» ripetono invece i virologi. «E' stata vittima di una forma molto severa del virus che è estremamente rara», secondo Salomon. «E' terribile dice Sabine perché quando dicono la vittima più giovane io so che è la mia».

IL SALUTO

Ieri sera a Morsang-sur-Orge, il suo comune, gli abitanti hanno messo una candela alla finestra: l'unico modo per salutarla. Al funerale potranno andare massimo dieci persone, come hanno stabilità le autorità. Per gli amici, Julie era «una ragazza in piena forma, amava ballare, cantare, nemmeno fumava». Adorava i concerti, andava spesso a Parigi. «È un caso rarissimo, ma può riprodursi - ha messo in guardia Bruno Lina, virologo, membro del Consiglio Scientifico che lavora col ministro della Sanità Olivier Véran - Purtroppo non esistono indicatori che ci consentano di identificare i pazienti che evolvono verso forme gravi». Altra questione: i due tamponi negativi prima del terzo, positivo. «Può accadere che quando la malattia evolve verso una forma respiratoria, non esiste più virus identificabile nel naso. Si sviluppa poi un episodio respiratorio con una moltiplicazione del virus a livello polmonare. In questo caso, o l'organismo riesce a controllare e si guarisce, o il virus continua a moltiplicarsi al livello delle vie respiratorie inferiori. Perché? Stiamo cercando di capire, probabilmente bisogna indagare sulla risposta immunitaria».

Francesca Pierantozzi

