I BALLOTTAGGI

PARIGI Un paese più verde, più a sinistra, deluso da Emmanuel Macron, con un Front National che ritrova vigore e che, con Perpignan conquista la sua prima grande città: i ballottaggi delle elezioni comunali disegnano un nuovo panorama politico della Francia. A Parigi vince (con circa il 50 per cento trionfa, in base alle previsioni della vigilia) Anne Hidalgo: la socialista si aggiudica un secondo mandato, batte la candidata della destra Rachida Dati (sopra al 30) e polverizza l'ex ministra della Sanità Agnès Buzyn, di En Marche (inchiodata a un umiliante 15 per cento).

Successo netto anche per il premier Edouard Philippe, candidato a Le Havre per il terzo mandato, che sfiora il 59 per cento, sopra a tutte le previsioni, mentre Louis Alliot, vice presidente del Rassemblement National (ex Front National) porta all'estrema destra il primo comune con più di 100mila abitanti e batte il Fronte Repubblicano che si era costituito per cercare di sbarrargli la strada: «Il cosiddetto Fronte Repubblicano è caduto qui stasera potrebbe cadere domanti altrove», ha detto ieri prefigurando la riscossa del Fronte e guardando senza imbarazzo all'orizzonte 2022, alle prossime presidenziali. «E' una grande vittoria» ha commentato da Parigi Marine Le Pen commentando il risultato del suo ex compagno.

LA DÉBÂCLE

Dall'Eliseo, il presidente ha assistito a una débâcle annunciata. La portavoce del governo Sibeth Ndiaye ha cercato di sdrammatizzare la batosta subita dal partito presidenziale evocando «lo scarso ancoraggio nel territorio di En marche, che esiste da appena quattro anni. In questa elezione eravamo gli outsider». Ma poi ha ammesso linevitabile: «per noi è una delusione». La stanchezza dell'elettorato e la crisi sanitaria si sono fatti sentire su un tasso di astensione che ha battuto il record negativo del primo turno del 15 marzo, quando i francesi andarono a votare mentre il paese cominciava a confinarsi: ieri circa oltre il 60 per cento degli elettori ha disertato le urne, con picchi più alti nelle regioni più colpite dall'epidemia, come la grande banlieue a nord est di Parigi. Gli ecologisti di Yannick Yadot che alle ultime europee si era imposto con uno straordinario 13,38 per cento parlano di nuova onda verde. Vincono a Lione, Strasburgo, Besançon (l'unica grande città dove En marche aveva sperato di vincere).

VERDI DETERMINANTI

Di sicuro i verdi sono stati determinanti in molte città (a cominciare da Parigi e soprattutto a Marsiglia, strappata alla destra dopo oltre 25 anni) per garantire una vittoria rosa-verde e prefigurare una possibile rinascita della mitologica unione della gauche. Tra i rari reduci del passato politico, da segnalare la riconferma del centrista e alleato di Macron - François Bayrou a Pau nei Pirenei e la vittoria di misura a Lille per Martine Aubry: la socialista figlia di Jacques Delors, si aggiudica per una manciata di voti il suo quarto mandato contro il candidato ecologista Stéphane Baly. Più sfumato invece il risultato della destra dei Républicains, che non ottengono nessun risultato spettacolare e ieri vantavano soprattutto come simbolico ma magro bottino, la conquista di Lorient, socialista dal '65.

I ballottaggi di queste municipali aprono ufficialmente la seconda parte del mandato di Macron. Il presidente dovrebbe annunciare questa settimana un profondo rimpasto di governo. Secondo fonti dell'Eliseo Macron ieri sera ha soprattutto espresso «preoccupazione per il debole tasso di partecipazione».

IL PREMIER VA

Difficile che il presidente non sia però anche molto preoccupato per il risultato del suo partito. Anche la vittoria del premier Philippe al quale ha subito fatto i complimenti non rappresenta necessariamente una buona notizia per lui. Philippe gode anche a livello nazionale di una popolarità in ascesa (al contrario di quella del presidente), ha incarnato una linea diversa e più prudente nella gestione della crisi sanitaria rispetto all'Eliseo e potrebbe essere tentato anche se non licenziato dal presidente di lasciare comunque il governo e di ritirarsi a Le Havre per preparare le prossime presidenziali.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

