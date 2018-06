Francia, allarme jihad: tornano in libertà cinquecento estremisti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MINACCIAPARIGI I primi venti saranno fuori entro la fine dell'anno. Altri venti torneranno liberi nel 2019. Senza contare gli altri 400 che non sono stati condannati per terrorismo, ma che in carcere sono diventati radicali e sono considerati pericolosi: potrebbero colpire, indottrinare, organizzare. Un esercito di quasi cinquecento persone, intorno ai 25 anni, quasi tutti maschi, molti già stati in Siria e in Iraq, detenuti da prima del 2015, quando le condanne per terrorismo erano meno severe. Il ministero della Giustizia francese lo ha...