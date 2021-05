Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Francesco Paolo Figliuolo è abituato a parlare poco. Per capire il polso della situazione sulla pandemia in Italia, però, basta guardarlo in faccia. E in questi giorni la sua faccia è decisamente serena. Come quella di chi ha (quasi) risolto la sua missione.Generale Figliuolo, lei ha parlato di una spallata di giugno alla pandemia. Ci siamo, mancano due settimane. Che succederà?«Succederà che per la prima volta gli arrivi di vaccini in...