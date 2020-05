IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco per la seconda volta in meno di due settimane è intervenuto personalmente per appellarsi alla responsabilità dei cattolici chiedendo loro di accettare le regole che il governo Conte ha stabilito assieme ai vescovi italiani. «Per favore, andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno, per custodire così la salute di ognuno e del popolo» ha detto subito dopo la preghiera del Regina Coeli, parlando a braccio e aggiungendo questa frase al testo che gli era stato preparato. Le misure cui ha fatto riferimento sono al centro della Fase 2 che prevede, a partire da stamattina, la ripresa della normalità della vita nelle parrocchie e l'avvio delle messe sebbene a determinate condizioni dopo quasi due mesi di lockdown forzato. Mascherine, distanze, divieto di contatti, numeri contingentati, controlli a distanza.

SCIENZIATI

Si tratta di un passaggio delicato sul quale si concentrano le preoccupazioni degli scienziati che fanno parte del Comitato Tecnico che hanno affiancato il Ministero dell'Interno nella trattativa con la Cei. Non sempre le cose sono andate lisce e non sempre è stato facile, tanto che anche alla fine del mese di aprile il Papa ha dovuto smorzare i toni polemici dei vescovi che protestavano con il governo per le troppe difficoltà e perché inizialmente Conte aveva escluso la ripresa delle celebrazioni per la Fase 2. Poi il premier ha velocemente fatto retromarcia, probabilmente tramite contatti diretti con il cardinale Parolin, suo amico dai tempi di Villa Nazareth. Fatto sta che il giorno successivo alla messa di Santa Marta, Francesco ha detto chiaro e tondo ai cattolici che le regole dovevano essere digerite: «Obbedite alle disposizioni». Esattamente come il messaggio che ha veicolato anche ieri prima della benedizione e dell'augurio a tutti di un buon pranzo domenicale. Stamattina la basilica di San Pietro riaprirà finalmente ai fedeli. Era rimasta interdetta al pubblico dopo che il Ministero dell'Interno aveva chiuso ermeticamente piazza san Pietro, rendendo così impossibile a chiunque di entrare a pregare. I pellegrini ora dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura.

PRONTA LA FASE 2

Stamattina Papa Francesco di fatto inaugurerà la Fase 2 con una messa in mondovisione davanti alla tomba di San Giovanni Paolo II in occasione del centenario della sua nascita. Non ci saranno pellegrini e nemmeno i canonici della basilica. In compenso ci saranno però una ventina di invitati rigorosamente distanziati tra loro e con mascherina. Al termine la basilica riaprirà i battenti. Già ieri, ad ascoltare dai microfoni la voce del Papa, fermi alle transenne della piazza c'erano un po' di curiosi.

L'ANOMALIA

Dopo due mesi di deserto aspettavano la benedizione del pontefice il quale si è rammaricato che quest'anno, a causa della pandemia, non si celebreranno le comunioni dei bambini. «Questo bel momento di fede e di festa e stato rimandato». Poi è seguita la raccomandazione a non disubbidire agli scienziati e al governo. Parole che sono state commentate positivamente da Luisa Rizzi, una virologa che lavora all'ospedale di Varese e che ha sollevato una anomalia sfuggita ai firmatari dell'accordo. Alle messe, al momento, sono di fatto esclusi tutti i medici e gli infermieri che hanno avuto contatti stretti con i malati di Covid. Il testo concordato tra il governo e la Cei dice proprio così. La dottorezza Rizzi è amareggiata: «Questa esclusione non è giusta. È ovvio che per il lavoro che facciamo siamo a contatto con i malati. Se però ci permettono di entrare in un supermercato, mi chiedo perché ci vietano di entrare in chiesa. Io ho posto la questione, ora mi aspetto una risposta».

Franca Giansoldati

