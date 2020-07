Francesco (il nome è inventato) ha sette anni la prima volta che viene portato dallo psicologo. I suoi genitori - la famiglia vive in provincia di Viterbo - hanno deciso di crescerlo liberamente. Senza imposizioni. Deve seguire solo i propri desideri. Così, ne sono certi, i bambini possono esprimersi al meglio e diventare adulti felici. Francesco, però, qualche disagio comincia a manifestarlo. «L'atteggiamento dei genitori - spiega Ulisse Mariani, psicologo e psicoterapeuta, autore con Rosanna Schiralli di Nostro figlio (Mondadori) - finiva per gettare il bimbo nella confusione. Era abituato ad avere tutto quello che voleva e nel momento esatto in cui lo chiedeva. Mostrava gli atteggiamenti tipici del piccolo despota. Non conosceva alcuna forma di rifiuto. In casa si faceva quello che voleva lui. Quando ho spiegato ai genitori che il bambino aveva solo bisogno di qualche regola, non hanno voluto sentire ragioni e hanno interrotto la terapia».

LO SBAGLIO

Così Francesco è tornato a fare i conti con una libertà senza limiti. E senza freni. «Le regole servono anche per sviluppare freni inibitori nei bambini - aggiunge - Lui non ne aveva». Passano anni prima che Mariani riveda il ragazzo, divenuto ormai adolescente. «A quattordici/quindici anni - afferma lo psicologo - era diventato tossicodipendente. Faceva ampio uso di hashish ed era arrivato anche alla cocaina. Durante la terapia, mi ha raccontato che tutto era iniziato una delle prime volte in cui era andato in discoteca con gli amici e alcune ragazze. Il confronto con i coetanei, il timore del rifiuto per lui che era abituato a sentirsi il migliore di tutti è stato fortissimo. Ha iniziato a bere, fumare, prendere pasticche». Da quella sera, non ha più smesso. «Non andava a scuola e si recava in un posto a Tor Bella Monaca, dove sapeva di poter trovare la droga che voleva. I genitori gli davano una paghetta decisamente alta, 150 euro a settimana, che gli permetteva di acquistare le dosi che desiderava». Francesco oggi ha 17 anni ed è ancora in terapia. «Ha avuto una ricaduta - conclude - ma ora sta meglio, è sereno. È stato fortunato. La sua storia ha un lieto fine. Molti nelle sue stesse condizioni iniziano a spacciare e vanno anche oltre».

Valeria Arnaldi

