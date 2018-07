Francesco: «Ascoltare il grido del Medio Oriente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BARI Non c'è nessuna «alternativa possibile alla pace»: Papa Francesco ha lanciato un forte appello per il Medio Oriente, terra «calpestata» per interessi altrui, devastata a causa della corsa al riarmo, sfruttata per i suoi giacimenti energetici. E allora il pontefice, anche a nome delle Chiese cristiane radunate a Bari, dice al mondo una serie di «Basta!»: «Basta ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre che lacerano i popoli! Basta usare il Medio Oriente per profitti estranei al Medio Oriente!». E...