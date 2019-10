Frana M5S, Di Maio va sotto processo E frena sulla corsa in Emilia Romagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Una sconfitta amara». Luigi Di Maio non va a Perugia, ma alla festa di laurea di Paola Taverna in un locale cool della Capitale. Le dimensioni della sconfitta in Umbria, l'incubo di scendere sotto la doppia cifra lo inseguono per tutta la giornata. «Questa volta - confidava ieri il leader del M5S - non starò zitto».Ecco, perché questa mattina andrà in tv per cercare di giocare d'anticipo, per bloccare le mille fronde interne al Movimento che lo contestano ma che non riescono ancora a saldarsi. «Ai parlamentari che mi...