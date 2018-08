Frana investe un'auto: due morti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AOSTA Una «bomba d'acqua» si abbatte sulla val Ferret, provocando una colata detritica che invade il torrente e ricopre la strada comunale. Tutto in pochi minuti. È surreale la scena che i soccorritori si sono trovati di fronte in località Planpincieux, una delle zone più frequentate di Courmayeur, d'estate meta di famiglie e escursionisti per le passeggiate, dopo lo smottamento di lunedì. Ora sembra un campo di battaglia: massi, fango, detriti sono piombati a valle trascinando con sè tutto quello che si trovavano di fronte.La colata ha...