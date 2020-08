IL CASO

TORINO Un'auto travolta da un fiume di fango. Una famiglia distrutta in pochi minuti. Tre morti: i coniugi Gianluca Pasqualone, 45 anni, originario di Roma, la moglie Silvia Brocca di 41 anni e una ragazzina di 10, figlia di un'altra coppia e amica del loro bambino di 5 anni, tutti residenti a Comabbio (Varese). Il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo in gravissime condizioni. I genitori della bimba, che viaggiavano nell'auto dietro e hanno assistito alla scena, hanno scavato a mani nude nel fango per tentare invano di salvare la figlia. È successo nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.

IL TEMPORALE

Una frana si è abbattuta sulla provinciale di Sondrio nel tratto che collega Chiesa Valmalenco all'abitato di Chiareggio, nella zona del residence Baita dei Pini. Una bomba d'acqua. Il temporale che ha causato la frana sarebbe stato improvviso e non preventivato, nonostante l'allerta gialla diramata nei giorni scorsi dalla Protezione civile. Terra e sassi hanno travolto una macchina, una jeep Suzuki bianca con a bordo quattro persone. L'auto è stata poi trascinata nel torrente Mallero che scorre sotto la strada. Si è salvato solo il figlioletto che però è gravissimo. C'è massimo riserbo sulle sue condizioni con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. Le famiglie erano venute in vacanza in Valtellina.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto su Facebook: «Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro familiari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato». L'allarme è scattato poco dopo le 17 quando una chiamata all'Azienda regionale emergenza della Lombardia ha richiesto l'aiuto immediato per un'auto travolta. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di finanza oltre ai medici del 118. In serata, mentre si continuava a scavare, non si escludeva il coinvolgimento di altre vetture. Dopo qualche ora si è fatto chiarezza. «Solo questa macchina è stata coinvolta» ha detto lapidario il comandante provinciale dei carabinieri, Emanuele De Ciuceis, che è intervenuto sul posto.

Ma fino a ieri sera non si escludeva che ci potessero essere altre persone travolte dal fiume di terra, fango e acqua. Per questo si è reso necessario l'intervento di una ventina di vigili del fuoco coordinati dalla centrale operativa di Sondrio, più gli uomini del Soccorso alpino. E un elicottero notturno da Brescia ha trasportato personale Usar, Urban search and rescue, specializzato nella ricerca tra le macerie. A provocare lo smottamento è stato il violento temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla zona. È stato un temporale improvviso e fortissimo, ancor più di quelli che capitano in montagna ogni tanto. «In quella zona poi dice il sindaco di Chiesa, Renata Petrella le frane sono abbastanza frequenti». Ma soprattutto sono slavine invernali. Un distacco come questo non si era mai verificato, e anche per questo forse ha colto di sorpresa la famiglia. Una frana enorme - tanto che si dovranno probabilmente evacuare alcuni abitanti - e con effetti tremendi: l'automobile è stata trascinata nel torrente Mallero, che scorre lì sotto, e alle 17,15, quando è scattato l'allarme, sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e due elicotteri.

IL RITROVAMENTO

Un'ora dopo, il ritrovamento dei corpi dei due genitori, poco dopo anche quello della bambina che viaggiava con loro, mentre il figlio è stato caricato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Altre persone sono rimaste coinvolte, come il 49enne R.D., che ha rimediato una ferita aperta all'addome. Altre invece senza gravi problemi, tanto da aver fatto ritorno a casa a piedi.

In serata bisognava ancora capire se sotto i detriti vi potevano essere altre persone e per questo sono continuate le ricerche. La tragedia è avvenuta all'altezza dell'ex hotel Baita dei Pini all'ingresso della frazione. Una località turistica ora a lutto. E si tratta della terza tragedia in poche ore. È stato infatti un mercoledì tragico per quanto riguarda gli incidenti stradali con cinque giovani che sono morto in provincia di Cuneo, mentre altri due bambini sono rimasti feriti in uno scontro sull'A12 in direzione Genova.

Giacomo Nicola

