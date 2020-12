IL RETROSCENA

ROMA È scattata la fragile tregua di Natale. Matteo Renzi, dopo l'incontro tra la delegazione di Italia Viva e Giuseppe Conte, ha sotterrato l'ascia di guerra. E attende la settimana prossima per tirare le somme, quando verrà definito il piano italiano (fondi e progetti) per incassare e far fruttare i 209 miliardi del Recovery Fund europeo. «Sarà quello il momento della verità», ha confidato l'ex premier, «per ora abbiamo ottenuto che Conte ha mollato su task force e metodo di lavoro, garantendo finalmente scelte collegiali. Ma ci sono altre questioni aperte...». Il sì al Fondo salva Stati (Mes) da 37 miliardi per la Sanità, la rinuncia alla delega ai Servizi segreti. Più il rimpasto. Ma di questo se ne parlerà dopo l'Epifania, quando il Recovery Plan sarà stato definito.

Conte tira un respiro di sollievo, visto che appena due giorni fa il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato aveva detto che il premier aveva «dissipato la fiducia» della sua maggioranza. E ritiene «sostanzialmente risolto il problema politico, salvo sorprese ulteriori di Renzi».

Già. Il timore del premier, del Pd e dei 5Stelle è che la partita «non si sia chiusa». «Renzi è imprevedibile, è chiaro al mondo che ha deciso di far fuori Conte», dice un ministro dem, «nulla di più facile perciò che adesso, in piena epidemia, rinvii la crisi per poi tentare di far cadere il governo tra aprile a maggio. A quel punto non correrebbe più il rischio delle elezioni anticipate, visto che a luglio comincia il semestre bianco per l'elezione del nuovo Capo dello Stato. E nessuno potrebbe accusarlo di aver fatto saltare il Recovery Plan aprendo la crisi proprio adesso...». Insomma, tregua ma fino a un certo punto. Tra i rossogialli il tasso di fiducia reciproca resta ai minimi. Anche perché Conte non vuole cedere la delega ai Servizi, rivendicata dal Pd. Rifiuta il Mes, sollecitato da tutti gli alleati, 5Stelle a parte. E non ha alcuna voglia di procedere al rimpasto che sarebbe gradito a dem e renziani.

Ma torniamo al confronto con Italia Viva. L'incontro, durato oltre due ore, ha vissuto «forti momenti di tensione», come riferisce più di un partecipante. Rosato è partito a testa bassa: «Il metodo non va, avete tentato di approvare il Recovery plan di nascosto, senza collegialità. E poi serve il Mes, non si possono dare solo 9 miliardi alla Sanità». Conte non ha replicato. Ma ha difeso la linea, sostenendo di essere stato frainteso e di non aver mai voluto inserire la task force in un emendamento alla manovra. A questo punto sono state Teresa Bellanova e Maria Elena Boschi ad andare all'assalto: «Frainteso?! Ma se volevi inserirla in un emendamento alla legge di bilancio...». Anche qui Conte ha fatto il bunchball, il muro di gomma, senza rispondere per le rime.

«TASK FORCE PER I CONTROLLI»

In ogni caso i renziani non chiudono la porta alla task force, «ma solo per il monitoraggio di attuazione dei progetti. Ne parleremo però dopo aver definito i progetti e come distribuire i fondi». Sintesi della Bellanova all'uscita di palazzo Chigi: «Il piano che aveva presentato Conte ora non c'è più, si riscrive da capo con il contributo di tutti. Se il premier può stare sereno? Sì, se risolve i problemi, altrimenti è inutile...».

Meno ringhiosi e più soddisfatti i rappresentanti di Leu, Loredana De Petris e Federico Fornaro con i quali Conte ha chiuso il giro di incontri: «Sulla governance c'è stata massima apertura, ci è stata presentata una bozza e c'è disponibilità a ragionare in una logica di far entrare tutta la Pubblica amministrazione con un necessario monitoraggio. Un passo in avanti positivo. Ma servono più risorse per la Sanità».

RECOVERY PRONTO A FEBBRAIO

Al termine dei due incontri il ministro dem Enzo Amendola, che coordina il lavoro sul Recovery plan, ha tracciato il bilancio: «Ora si accelera. Non potremo però rinunciare a una struttura che monitori l'attuazione del Piano, ce lo chiede l'Unione europea». Ma la task force «non sostituirà i ministeri». Amendola ha anche spiegato che da 600 progetti si è scesi a 52 che «saranno razionalizzati e resi coerenti e il Parlamento riceverà tutti gli elementi» sul Recovery plan che «speriamo di consegnare alla Commissione Ue a metà febbraio».

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

