VENEZIA Era stato in corsa per fare il candidato governatore del centrosinistra. Nel suo partito, il Pd, si era battuto sostenendo che non si poteva continuare a rinunciare a questo ruolo affidandosi sempre ad esterni. E quando la direzione regionale del Partito Democratico ha votato il sostegno al civico arancione Arturo Lorenzoni nella battaglia contro il governatore uscente Luca Zaia, si è preso qualche giorno di riflessione. Finché ieri sera, in direzione provinciale di Vicenza, ha annunciato il suo ritiro: «Non chiederò la deroga per un terzo mandato - ha detto il capogruppo in consiglio regionale, Stefano Fracasso - Ho deciso così per motivi politici e personali». I motivi personali hanno a fare con il ritorno sui banchi di scuola, ma non tanto come docente di Chimica e Biologia al liceo, quanto come studente di un master a Trento sulla comunicazione e l'innovazione, temi che Fracasso ha affrontato nel suo ultimo libro Per un pugno di gradi. E la motivazione politica? «Non ho condiviso la scelta del mio partito di non candidare un proprio esponente alla guida della Regione. E poi mi fa piacere fare quello che altri predicano: lasciare il posto alle nuove generazioni». L'augurio a Lorenzoni? «Di poter fare una campagna elettorale normale, ma ho l'impressione che il calendario sia saturo di altre preoccupazioni». (al.va.)

