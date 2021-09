Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MODELLOVENEZIA Per il Veneto, seppure a rischio moderato, è confermata la zona bianca: l'incidenza sale a 92,9 casi ogni centomila abitanti, quindi sopra la soglia di 50, ma il tasso di occupazione dei posti-letto è al 4,9% in Terapia intensiva e al 3,3% in area non critica, a fronte di tetti fissati rispettivamente al 10% e al 15%. Tuttavia nelle prossime tre settimane è previsto che i pazienti intubati aumentino dell'11% e che i...