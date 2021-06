Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DENUNCIACUNEO «Non si tratta di bullismo, ma abbiamo voluto dare un segnale forte ai ragazzi per far capire loro che avevano sbagliato». Una decisione drastica, alla vigilia dell'ultimo giorno di scuola: 300 studenti delle scuole medie di Caraglio, in provincia di Cuneo sono stati sospesi. Perché? Per via di foto, talvolta ritoccate anche in modo osceno, del personale docente e di altri compagni, che giravano tra i ragazzi nelle chat e...