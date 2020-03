ROMA Basta poco per far scattare la separazione con l'addebito, strumento tornato di moda nei tribunali dopo un periodo di soffitta', per punire il presunto colpevole' del colpo di grazia al matrimonio. Sono sufficienti delle foto che mostrano uno dei coniugi in un «atteggiamento di intimità» non meglio specificato, ma che «secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza di una relazione coniugale». Il via libera a questo tipo di prove senza appello viene dalla Cassazione. Così i supremi giudici - verdetto 4899 - hanno confermato la colpa' di un marito romano, Roberto R., accusato di tradimento dalla moglie Isabella per delle foto che lo mostrano «vicino» ad una donna. Immagini, quelle in questione, che non danno conferma immediata di una relazione adulterina ma la fanno «presumere» non si sa da quali indizi, se non il riferimento al dato di «comune esperienza», un criterio un po' lasco ma che è assurto ad ago della bilancia per accollare la colpa morale di aver infranto l'obbligo di fedeltà. Sulla base della labile traccia di una «produzione fotografica» che lo ritraeva nei pressi di una donna «in un atteggiamento di intimità che secondo la comune esperienza induce a presumere l'esistenza tra i due di una relazione extraconiugale», la Cassazione non ha creduto a Roberto che sosteneva che si trattava solo di un «atteggiamento puramente amicale». Magari camminava a braccetto con una compagna del liceo incontrata per caso, o toglieva un capello dalla giacca di una collega in pausa pranzo. Gesti di «intimità» che non è che finiscono lì. La coppia scoppiata per delle foto non ha in ballo nessun interesse patrimoniale, ognuno è autosufficiente e non ha chiesto nulla all'altro. Roberto e Isabella hanno una unica figlia maggiorenne e quasi del tutto autosufficiente alla quale il padre deve dare 200 euro al mese per aiutarla visto che ha lo stipendio un po' basso.

