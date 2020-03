Migliaia di telefonate dall'alba ai centralini di polizia e carabinieri di Padova, Treviso e Venezia per chiedere informazioni sul decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha esteso la zona rossa anche alle tre province venete. Ma pure sindaci e amministratori locali hanno dovuto far fronte al pressing dei cittadini chiusi nelle loro province. Le richieste sono le più disparate: da chi chiede come si deve comportare per rientrare a casa da un viaggio ai trasportatori che devono recapitare merci in varie città, ad automobilisti che si devono spostare in varie località per lavoro. E anche le forze dell'ordine hanno atteso le disposizioni dei prefetti che hanno il compito di far rispettare il decreto. Prefetti che, a loro volta, hanno incontrato i sindaci. Nonostante la giornata festiva, strade e autostrade, ma anche le stazioni ferroviarie, sono rimaste ben poco frequentate. E questa settimana dovrebbero scattare anche i controlli sanitari ai confini del Nordest con l'Austria. La misura già prevista per oggi è destinata a slittare di qualche giorno: l'assessora alla Salute della Carinzia, Beate Prettner, al termine di una videoconferenza con il ministero competente austriaco, ha parlato infatti di verifiche che cominceranno «nel corso della settimana». Nei giorni scorsi il cancelliere Sebastian Kurz aveva parlato di controlli sanitari «mirati e non capillari».

