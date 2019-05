Forze armate divise, ma i big leali al chavista L'opposizione verso il controllo delle armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSMentre la comunità internazionale si arrovella sul fatto che in Venezuela sia in atto una legittima ribellione contro una dittatura oppure un colpo di stato, i militari sono costretti a fare i conti con la propria coscienza e, soprattutto, con i loro interessi e quelli del Paese. I cittadini chiedono chiarezza, perché adesso scegliere fra Nicolas Maduro e Juan Guaidó non significa solo propendere per una parte politica, ma significa contribuire a fare la storia del Venezuela. Non è infatti un mistero che la caduta del chavismo può...