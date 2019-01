«Forza Vesuvio non è reato ma ignoranza» Leghista assolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAMILANO Ha usato in forma «sgradevole e rozza» un «luogo comune intriso più di ignoranza che di dato ideologico», senza mettere in atto, però, alcuna «condotta propagandistica». Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nel motivare l'assoluzione dell'ex consigliera provinciale di Monza Donatella Galli (Lega), che era stata condannata in primo grado a venti giorni di reclusione e poi prosciolta, lo scorso novembre, per aver pubblicato su Facebook nel 2012 un post con su scritto «Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili»,...