Forza Italia chiederà le elezioni «Salvini? Ci ha vendicato Conte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTRODESTRA ROMA «Cosa vuole Silvio Berlusconi? Andare al governo». Nella confusione di posizioni azzurre, in cui tutti cercano di attribuire all'ex premier il proprio pensiero, ciò che confida un senatore che lo conosce da tempo è un faro acceso nella nebbia. Così come l'immagine scelta da una deputata: «L'opposizione non gli dona, è come mettere Bruno Vespa su La7».Eppure, anche il Cavaliere si deve acconciare alla realtà. Gianni Letta ha aperto tutti i ponti possibili, ma alla fine gli ha spiegato che l'ipotesi del governo...