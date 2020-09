LO STUDIO

NEW YORK Una volta, la fantascienza immaginava che Venere fosse abitata, e i venusiani, come i marziani, comparivano spesso nelle avventure spaziali immaginarie, fino a che la scienza non ha gettato secchiate d'acqua gelata sulla fantasia degli scrittori. Le osservazioni attraverso sonde e telescopi hanno infatti cominciato fin dagli anni Sessanta a restituirci il quadro di un pianeta più infernale che abitabile. Con temperature di circa 450 gradi, una pressione atmosferica 90 volte più forte di quella della Terra e un'atmosfera composta in gran parte di anidride carbonica, l'idea che potessero esserci dei venusiani è presto scomparsa. Per ricomparire a sorpresa oggi, grazie agli studi di una squadra di astronomi e fisici di università britanniche e statunitensi e alle osservazioni che hanno compiuto attraverso il James Clerk Maxwell Telescope alle Hawaii e il radiotelescopio nel deserto di Atacama in Cile. Con due saggi comparsi sulle riviste Nature Astronomy e Astrobiology, la squadra ci rivela che se sulla superficie di Venere la vita non è possibile, nelle nuvole che galleggiano intorno al pianeta sembra invece che sia stata identificata l'impronta digitale di una forma di vita. L'impronta sarebbe l'esistenza di una grande quantità di gas fosfina, la cui molecola è formata di un atomo di fosforo e tre di idrogeno. Sul nostro pianeta questo gas viene prodotto da microrganismi anaerobici, cioè organismi che possono vivere in assenza di ossigeno. Potrebbe essere anche prodotto da fenomeni geologici, ma i ricercatori l'hanno trovato sulle nuvole di Venere in quantità tale che non potrebbe essere il risultato di fenomeni geologici. L'unica spiegazione verosimile è che in quelle nubi esistano grandi agglomerati di microrganismi.

I DETTAGLI

«E' un fatto stupefacente reagisce Sara Seager, del Massachusetts Institute of Technology, e una degli autori della ricerca -. Di certo sarà di stimolo per maggiori ricerche sulla possibilità che su Venere ci sia vita». Secondo il gruppo di ricercatori è verosimile che queste colonie di batteri si siano formate centinaia di milioni di anni fa, quando sulla superficie di Venere c'erano dei mari, e che si siano progressivamente spostate nelle nuvole man mano che la superficie andava prosciugandosi. Un'altra delle ricercatrici, l'astrofisica molecolare Clara Sousa Silva, anche lei del Mit, precisa: «Quando cerchiamo la vita altrove è difficile non essere terra-centrici. Ma nessuno sa se questi microbi, se esistono, siano basati sul Dna, come noi». Jane Greaves, docente di astronomia alla Cardiff University, nel Regno Unito, spiega che la fosfina è stata trovata a un'altezza di circa 53-61 chilometri dalla superficie del pianeta, cioé in quella fascia di nuvole dove la temperatura è al livello terrestre, a circa 30 gradi, e la pressione atmosferica è bassa.

La presenza della fosfina era stata constatata una prima volta nel 2017, e poi confermata con le rilevazioni del sofisticato radiotelescopio di Atacama: «E' un fatto molto curioso e inspiegabile - ammette un altro dei ricercatori, l'astrobiologo Sukrit Ranjan -. E se non abbiamo scoperto dei minuscoli venusiani, per lo meno abbiamo scoperto un nuovo strano fenomeno chimico nello spazio». Ma prima che potremo saperne di più ci vorrà tempo. Se infatti il mondo scientifico è tutto concentrato su Marte, e il Pianeta Rosso è attualmente studiato da sei satelliti orbitanti e tre landers sul terreno, Venere non è affatto altrettanto popolare. Allo stato attuale solo una sonda giapponese viaggia verso il secondo pianeta del sistema solare. La stella del mattino, nonché stella della sera, che compare per prima al tramonto e si spegne per ultima all'alba, continuerà a restare a lungo misteriosa. Ma già ieri l'India si è detta interessata a una missione, mentre la Nasa ha annunciato di essere pronta a prendere in considerazione due possibili missioni.

Anna Guaita

