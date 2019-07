Formigoni esce: «Ha capito i suoi errori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOMILANO Roberto Formigoni è uscito dal carcere. Il giudice del tribunale di Sorveglianza di Milano, Gaetano La Rocca, ha accolto la richiesta dei suoi avvocati Luigi Stortoni e Mario Brusa. Intorno alle 14 di ieri l'ex governatore della Lombardia ha lasciato la casa circondariale di Bollate per raggiungere l'abitazione di un suo amico medico dove sconterà i domiciliari. «Sollecitato a comprendere - scrive il giudice nel provvedimento - Formigoni ha spiegato di aver capito i suoi sbagli in particolare per quanto riguarda il suo...