VENEZIA Da una parte il Veneto cercherà di recuperare risorse nelle pieghe del proprio bilancio, ma dall'altra occorre che il Governo accolga le richieste delle Regioni. È questa la posizione del vicegovernatore Gianluca Forcolin, a proposito della prima variazione dello strumento contabile, che in questi giorni sta passando nelle varie commissioni consiliari. In risposta alle critiche del Partito Democratico, l'esponente della Lega precisa: «Il progetto di legge è stato approvato dalla Giunta prima che l'emergenza sanitaria in corso assumesse i connotati dell'attuale gravità. A tal fine, tutti agli assessori sono stati incaricati di una verifica per individuare eventuali disponibilità finanziarie presenti negli stanziamenti di bilancio 2020 che possano essere dirottati in un fondo regionale per gli interventi necessari all'emergenza». Nel frattempo però Forcolin si aspetta anche attenzione dal Governo nel recepimento degli emendamenti proposti dalle Regioni: «Confidiamo nel senso di responsabilità che ognuno deve avere». Al riguardo il gruppo Pd, guidato da Stefano Fracasso, assicura impegno sulla necessità di sostenere le aziende del trasporto pubblico e compensare il crollo della vendita di biglietti: «Abbiamo sollecitato i nostri parlamentari affinché, nella conversione del decreto, vengano confermati almeno fino a settembre i corrispettivi economici previsti dai contratti». L'assessore Elisa De Berti è intervenuta in commissione Trasporti per spiegare i 12 milioni a Veneto Strade per mettere in sicurezza ponti, viadotti e gallerie. (a.pe.)

