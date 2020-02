IL CASO

ROMA «Se degenera, possibile Milano come Wuhan», è stato l'annuncio di domenica scorsa. Salvo dire due giorni dopo: «Il Coronavirus? È poco più di una normale influenza». Bazzecole in confronto all'ultima polemica che sta investendo Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia mercoledì sera ha chiuso la diretta Facebook dal suo ufficio del Pirellone indossando una mascherina (da chirurgo) a seguito di questa confessione: «Una mia stretta collaboratrice ha contratto il virus». E dunque, anche se poi il leghista è risultato negativo ai test, ha detto di volersi attenere alle istruzioni date dall'Istituto Superiore della Sanità, «Per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che lavorano con me».

Ma l'immagine del governatore che prova a indossare la mascherina, senza nemmeno riuscirci in maniera perfetta, ha fatto comunque il giro del web e delle polemiche, andando oltre i confini italiani. Per il governo ecco il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia: «Io non l'avrei messa, ma ognuno fa quel che vuole». L'opposizione si è scatenata. Carlo Calenda (Azione) lo ha definito «un completo irresponsabile», Maurizio Martina (Pd) ha chiesto di «evitare di alimentare il panico», Nicola Fratoianni (Leu) ha parlato di «sceneggiata ad uso dei media» e Danilo Toninelli (M5S) di «immagini che non aiutano perché spaventano». Ma non sono solo. Le critiche alla mossa del governatore sono arrivate e stanno arrivando anche dal centrodestra. Come Daniela Santanché, senatrice e coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia: «Io non mi sarei presentata all'Italia, alla Lombardia, a Milano con la mascherina perché non dobbiamo allarmare o spargere panico. Ci vuole buon senso». E considerazioni di questo tipo serpeggiano anche dentro Forza Italia e all'interno del Carroccio, seppur senza critiche dirette. Fontana, che ieri ha disdetto tutti gli appuntamenti pubblici collegandosi in video conferenza e con la bocca scoperta, per tutta la giornata ha provato a uscire dall'angolo: «Indossare la mascherina non è una scelta di esibizionismo o allarmismo, significa comunicare la possibilità di vivere e lavorare normalmente».

E allo stesso tempo ha fatto capire che d'ora in poi dormirà in Regione o al massimo a casa, ma con le dovute precauzioni. Sui social network la mossa comunicativa ha generato un vero e proprio boomerang tra chi lo ha ribattezzato Fontanavirus e chi ne ha chiesto le dimissioni.

Una trincea continua per l'ex sindaco di Varese che, dopo lo scontro con il premier Giuseppe Conte, si è trovato anche alle prese con il messaggio di vicinanza che gli ha inviato Matteo Renzi: «Mi spiace per le tensioni. Se possiamo dare una mano ci siamo e ci sono. Ti abbraccio forte». Un attestato subito commentato - come racconta il fuorionda rilanciato da Repubblica - così: «L'odio di Matteo per Conte è più forte di tutto». Anche qui polemiche e dietrologie. «Attilio è in preda a una comunicazione rapsodica», la definiscono molti big del Carroccio che preferiscono non infierire. La buona notizia è arrivata dalla collaboratrice di Fontana: «Sto bene, vorrei andare a giocare a tennis», ha fatto sapere dall'ospedale dove è ricoverata. Difendendo anche il «suo presidente»: «C'è da capirlo è impegnato su tanti fronti». E in serata ecco l'ultimo annuncio del governatore: «Abbiamo acquistato 4 milioni di mascherine». Non sono mancate le ironie.

