Fondo salva-Stati M5S attacca Conte E lui: pronto al veto

IL CASOROMA Il nuovo fondo salva-Stati, il meccanismo che nelle intenzioni di Bruxelles dovrebbe servire a lanciare un salvagente ai Paesi in difficoltà ed evitare spirali come quella vissuta con la crisi della Grecia, è diventato il nuovo fronte dello scontro politico italiano. Tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. A menare le danze, ancora una volta, è stato il leader della Lega Matteo Salvini. Già due giorni fa aveva accusato il premier Giuseppe Conte di «tradimento» per aver firmato i nuovi...