ROMA I numeri delle domande di finanziamenti scarseggiano ancora, perché non raggiungono le cifre di cui si vocifera. A ieri sera si attestavano a 79.328 per un totale di 5,125 miliardi, di cui 58.330 fino a 25 mila euro con garanzie al 100%, pari a 1,240 miliardi. «Sinceramente ci aspettavamo di più», spiega Giuseppe Bronzino, presidente del Fondo di garanzia, «la scorsa settimana ne abbiamo avute punte di 8 mila al giorno, ante crisi 500-600 al giorno, contiamo di arrivare stabilmente a 10 mila giornalieri». Si consideri che in passato affluivano 120 mila domande l'anno, adesso 72 mila in un mese. Ma la colpa di questo rallentamento può essere il timore dei banchieri di non godere di coperture penali adeguate, e della ferraginosità delle procedure previste che prevedono fino a un massimo di 21 documenti per accedere ai finanziamenti. Ma non solo. «Alcune banche si stanno dimostrando più pronte a inserire le richieste di prestiti, si sono attivate più velocemente, altre meno a far transitare queste richieste», continua Bronzino. Dal suo punto di vista, il presidente del Fondo gestito da Mcc, non ha evidenza se sui flussi influisca il timore di un possibile coinvolgimento in procedimenti penali nel caso in cui l'impresa dovesse portare i libri in tribunale. «Difficile dirlo, i comportamenti non sono uniformi. Ubi si è mossa velocemente, fuori dalla scala rispetto al passato».

