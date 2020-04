IL RILANCIO

ROMA Nel maxi-fondo fino a 50 miliardi per interventi di sostegno sulle grandi aziende di rilievo per l'Italia spa, Cdp non sarà sola, ma avrà partner. E adesso spunta un'iniziativa che potrebbe prendere la forma di un veicolo, per aiutare le medie e piccole imprese a uscire dal guado: in questo nuovo piano potrebbe essere coinvolta Invitalia, l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, anch'essa come Cassa controllata dal Mef.

Ieri si è tenuto il cda di Cassa che all'ordine del giorno ufficialmente non aveva il dossier del Fondo, ma altri interventi che in questa situazione potranno tornare utili, come l'estensione da 2 a 3 miliardi dei finanziamenti alle imprese, tramite banche, con la copertura Sace (Cassa quindi è garantita indirettamente dallo Stato) e la sottoscrizione con 100 milioni di Cdp venture capital.

Il Mef è attivo sul fronte delle varie iniziative e sta coinvolgendo le sue controllate Cdp e Invitalia nelle interlocuzioni per attivare nuovi progetti che possano essere di sostegno alle imprese particolarmente colpite dalla paralisi del Covid-19. Un punto fermo della strategia è la nascita del maxi fondo che, secondo le intenzioni, dovrebbe avere la funzione di assicurare alle imprese con buoni fondamentali, ma in fragili situazioni patrimoniali, nuove iniezioni di capitale attraverso diverse tipologie di interventi. Fondo potrebbe intervenire sottoscrivendo strumenti ibridi e speciali strumenti partecipativi.

LE BANCHE

Dovrebbe essere inclusa la possibilità di intervenire sul capitale attraverso investimenti in equity e operazioni di debt equity swap. Ecco perchè i tecnici di via XX Settembre, nello schema di massima, al fianco all'intervento del principale investitore istituzionale pubblico che è Cassa, attraverso una gestione separata che non tocca il patrimonio, ha previsto la possibilità di co-investimento da parte di altre istituzioni finanziari e altri soggetti istituzionali italiani. Primi della lista sono le Fondazioni bancarie, essendo investitori stabili e autorevoli tanto da essere partner del Tesoro in Cdp dove tutte assieme detengono il 15,93%. Questi enti però, specie a causa della mancata distribuzione dei dividendi da parte delle banche partecipate causa lo stop della Bce, sui bilanci 2020 non avranno tante risorse, a parte Compagnia Sanpaolo, Cariplo, Crt, Lucca, Cuneo anche se è tutta da verificare la loro disponibilità a investire. Poi nella cordata potrebbero essere inviati le Casse di previdenza, specie le maggiori come Enpam, Cassa forense, Inarcassa che sono presenti nel capitale di F2i e di Bankitalia. Ancora i fondi pensione, le grandi compagnie assicurative. Nel parterre potrebbe esserci posto per le banche visto che tra le modalità di intervento sarebbe contemplata la conversione di debiti in capitale

Tenendo conto delle soglie di esclusione dall'intervento, il supporto del Fondo potrebbe contribuire in maniera sostanziale a ristabilire una adeguata patrimonializzazione del sistema delle imprese non finanziarie italiane. La selezione degli investimenti dovrebbe avvenire a domanda dell'impresa, anche con il sostegno e il parere della banca creditrice. Quando possibile, l'imprenditore dovrebbe partecipare alla ricapitalizzazione. L'intervento del Fondo dovrebbe essere temporaneo, senza diritti di voto o con limitati diritti di voto tesi a preservare i valori aziendali; si dovrebbero prevedere meccanismi di uscita verso gli stessi azionisti o verso il mercato. Gli azionisti manterrebbero la gestione dell'impresa, ma sarebbero vincolati nella distribuzione degli utili, nei compensi del management e nell'acquisto di azioni proprie.

Il piano con Invitalia punta a risollevare le imprese medie e piccole con interventi di cash out che a medio termine vanno restituiti.

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA