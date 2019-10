Fondine sotto sequestro e scoppia la polemica: «Riscontrate criticità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOdal nostro inviatoTRIESTE Un'inchiesta senza misteri. L'omicida subito catturato. La dinamica con pochi buchi investigativi da colmare. Ma c'è un punto su cui fare piena luce e riguarda la sicurezza stessa dei poliziotti. La Procura ha disposto subito il sequestro delle fondine in cui erano contenute le pistole dei due agenti uccisi in questura, nonché delle armi stesse, estratte dalle loro custodie dal killer che in pochi secondi ha seminato morte e panico in quello che dovrebbe essere il palazzo più sicuro di ogni città. E dopo...