L'ACCORDO

BRUXELLES L'attesa è stata rispettata: sul finir di giornata è arrivato l'accordo a Ventisette. Il bilancio 2021-2027, l'aumento dei massimali di risorse proprie per garantire la più grande operazione obbligazionaria della storia europea, 750 miliardi per sovvenzioni e prestiti anticrisi agli Stati, partiranno dal primo gennaio.

Il veto di Polonia e Ungheria sullo Stato di diritto è stato superato con una certosina manovra giuridico-interpretativa che salva il regolamento che lega i fondi UE alla tutela degli interessi finanziari europei messi in causa dal mancato rispetto delle regole dello Stato di diritto. E però garantisce a Varsavia e Budapest che almeno per un anno e mezzo di tempo quel regolamento non avrà effetti.

TEMPI DECISIVI

Dato che i due governi ricorreranno alla Corte europea di giustizia per contestarne la legittimità occorrerà aspettare la sentenza, attesa non prima dell'estate 2022. Guarda caso proprio l'anno in cui in Ungheria si voterà per le legislative: il premier sovranista Orban, al potere da dieci anni, farà di tutto per aprire le urne prima della sentenza dei massimi giudici europei.

È un bene che sia stato trovato un compromesso, per il quale ha lavorato la cancelliera tedesca Merkel: procedere a 25 Stati avrebbe certificato una spaccatura tra Est e Ovest su una questione di fondo per la convivenza politica nell'Unione qual è il rispetto dello Stato di diritto. Tuttavia, il compromesso consolida il perimetro circoscritto entro il quale questo aspetto fondativo interferisce sull'uso dei fondi del bilancio e di Next Generation EU a partire dal 2021: una procedura che può portare allo stop dei fondi solo a fronte di una violazione debitamente stabilita che colpisce in modo sufficientemente diretto gli interessi finanziari UE. Il testo delle conclusioni del Consiglio Europeo indica che la semplice constatazione di una violazione della legge non è sufficiente per attivare il meccanismo.

Casi tipici di violazione sono le frodi nell'uso dei fondi UE, il mancato perseguimento di casi di corruzione, diversione delle risorse. Insomma la partita potrà essere aperta, una strada che prima non c'era.

Può dunque partire l'operazione finanziaria anticrisi. Il piano di rilancio europeo entra nel concreto, c'è un accordo robusto nel rispetto dello Stato di diritto, ha indicato Macron. Il premier Conte ha dichiarato: ora è possibile sbloccare le ingenti risorse destinate all'Italia: 209 miliardi. Avanti con la fase attuativa, dobbiamo solo correre. Ma prima della fase attuativa occorrerebbe avere i progetti pronti: i tempi non sembrano proprio quelli di una corsa. Il commissario all'economia Gentiloni ricorda che occorre concentrarsi sulle priorità e sui meccanismi attuativi perché vanno rispettati tempi e scadenze. Oggi si riunirà l'Eurosummit, riunione dei soli capi di Stato e di governo dell'area euro: è atteso il via libera alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Anche da parte dell'Italia.

Antonio Pollio Salimbeni

