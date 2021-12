LA SENTENZA

VENEZIA Regione contro Stato: il Veneto batte cassa e il ministero dei Trasporti dovrà sborsare i soldi. È quanto deciso dal Tar di Venezia, accogliendo il ricorso di Palazzo Balbi nei confronti del Mit, per il mancato trasferimento di quasi 6 milioni di euro. «Tra i princìpi che, certamente, si ritiene debbano trovare applicazione vi è quello di correttezza e buona fede», scrivono i giudici amministrativi, bacchettando gli uffici del Governo.

LA VICENDA

Dagli atti della vicenda risulta che il Veneto reclamava un credito di 6.236.658,78 euro, nell'ambito delle erogazioni statali per l'acquisto di nuovi mezzi da destinati al servizio di trasporto pubblico locale. Per il triennio 2007-2009 erano stati stanziati 25.415.945 euro e per il periodo 2008-2010 ulteriori 12.700.391. Nella prima tornata erano però rimasti bloccati 1.694.396,34 euro e nella seconda altri 4.569.262,44. Dopo i solleciti di pagamento, presentati dall'istituzione regionale fra il 2017 e il 2018, il ministero aveva risposto che sul conto corrente dedicato alla liquidazione degli importi «erano state versate le risorse destinate all'attuazione delle convenzioni stipulate per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale», ma che «la disponibilità di tali somme era condizionata all'esito di un contenzioso circa la pignorabilità delle stesse», dopo un atto di pignoramento notificato da un privato. A quel punto la Regione aveva avanzato due nuove richieste di accredito, a cui il Mit non aveva però dato seguito.

LE MOTIVAZIONI

Dopo alcuni ricalcoli, il Tar ha accertato che risultano da trasferire due tranche, rispettivamente di 4.112.336,20 e 1.823.623,33 euro. Ancora una volta, però, gli uffici statali hanno eccepito che le erogazioni sono subordinate «alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie». A questo proposito, i giudici ammettono che «in termini generali e astratti si può affermare che la gestione economico-patrimoniale delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle Amministrazioni Statali (tra le quali in particolare i Ministeri) può, in casi particolari e a determinate condizioni, incontrare delle rigidità nei vincoli connessi alle regole di contabilità pubblica». Tuttavia gli stessi magistrati evidenziano che, in questo caso, tali rigidità «non giustificano l'inadempimento del Ministero». Risulta infatti che «le somme siano già state corrisposte sul conto intestato al Ministero, come tali, quindi, utilizzabili da quest'ultimo per l'adempimento delle proprie obbligazioni, ma che le stesse siano successivamente divenute indisponibili, sotto il profilo strettamente materiale, in quanto sottoposte a pignoramento, evidentemente per un diverso debito (non specificato in atti) a carico del Ministero».

Un debito che, secondo il Tar, va onorato «mediante provvista da reperire in altre voci di spesa», non all'interno del capitolo destinato alle erogazioni per il trasporto pubblico locale, «espressamente gravate da un vincolo di destinazione che, seppure non opponibile ai terzi creditori, imponeva al Ministero di attivarsi per la tempestiva copertura delle somme indebitamente utilizzate». Al riguardo il Tribunale ricorda che «la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra». Dunque il Mit dovrà trasferire al Veneto 5.939.959,53 euro, più gli interessi maturati nel corso del lungo contenzioso.

