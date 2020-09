L'INCHIESTA

ROMA Nuove analisi su alcuni conti di Francesco Barachetti, l'elettricista ed ex consigliere del Comune di Casnigo, in provincia di Bergamo, indagato per peculato nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission e che sta scavando pure su presunti fondi neri per la Lega raccolti dai tre contabili di fiducia del partito finiti ai domiciliari, Andrea Manzoni, Alberto Di Rubba e Michele Scillieri. Ma verifiche anche sui conti di imprenditori vicini al partito. A cercare movimentazioni finanziarie sospette saranno gli ispettori dell'Uif di Bankitali, su delega dei pm di Milano. Gli inquirenti ipotizzano possibili «retrocessioni» di denaro al partito da parte di imprese e società che hanno fatturato lavori e incassato dal Carroccio. Un meccanismo che potrebbe essere stato utilizzato anche dai contabili e dalla galassia di società a loro riconducibili. Per ora, da segnalazioni di Bankitalia risulta che solo Barachetti - nelle informative viene menzionata anche la moglie, socia e non indagata - avrebbe ottenuto dalla Lega o da entità collegate, come la Pontida Fin, oltre 2 milioni di euro. E nelle carte depositate viene sottolineata la «operatività non coerente rilevata tra diverse società, coinvolte nei più disparati settori economici e spesso con lo stesso indirizzo, ed il partito politico». Flussi di denaro sospetti, insomma.

Giu. Sca.

