Fondi Lega, la Cassazione: per Bossi e Belsito truffa prescritta, resta la confisca dei 49 milioni

LA DECISIONEROMA L'ultima parola arriva in serata: la truffa ai danni dello Stato per l'ex segretario della Lega Umberto Bossi e per il tesoriere, Francesco Belsito, finiti sotto processo per gli indebiti rimborsi elettorali al partito, è prescritta. Ma i giudici della Cassazione confermano la confisca dei 49milioni di euro al Caroccio. È la sentenza definitiva. Belsito, che aveva invano tentato di ricusare il collegio, aveva impugnato la condanna a tre anni e nove mesi, mentre per Bossi la pena era di un anno e dieci mesi. La decisione...