L'INCHIESTA

ROMA «Non era un'estorsione. Quei soldi mi spettavano». Luca Sostegni, fermato quattro giorni fa mentre tentava di fuggire in Brasile, ha parlato per quattro ore davanti al gip e poi ai pm milanesi Eugenio Fusco e dal pm Stefano Civardi. Si è difeso dalle accuse, cercando di spiegare anche quell'intercettazione, in cui, in cambio del suo silenzio, chiedeva soldi ai commercialisti vicini alla Lega, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, entrambi ex tesorieri della Carroccio alla Camera, e Michele Scillieri, nel cui studio nel 2017 è stata registrata la lista Lega per Salvini Premier. E avrebbe già fornito molti elementi sulle indagini. Ora il gip Giulio Fanales dovrà decidere se confermare la custodia cautelare in carcere chiesta dai pm. Sostegni, 62 anni è ufficialmente il titolare della Paloschi srl, la società che, per i pm, sarebbe stata di Scillieri e che ha venduto, per 800mila euro, il capannone di Cormano alla Lombardia Film Commission, ente partecipata dalla Regione e, all'epoca dei fatti, presieduta da Di Rubbia. Il presunto prestanome è indagato anche per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e peculato. Le indagini riguardano, però, anche altre società gestite da Scillieri e, soprattutto, i beneficiari finali degli 800 mila euro. L'inchiesta milanese procede parallelamente a quella di Genova sui 49 milioni di euro spariti, dove i tre commercialisti risultano indagati. Ma Matteo Salvini ha commentato: «Non sono preoccupato perché non conosco quel signore (Sostegni, ndr) e la Lega non c'entra nulla».

