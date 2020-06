IL BOLLETTINO

VENEZIA Preoccupazione in tutta Italia dove, dopo i dati incoraggiati di sabato, con 8 vittime e 174 nuovi contagiati, sono risaliti i numeri del coronavirus nelle ultime 24 ore: i morti sono stati 22, mentre 174 i nuovi casi. Sabato questi ultimi erano stati 175, ma con il doppio dei tamponi effettuati (61.351 contro 37.346). Crescono, intanto, le adesioni alla campagna internazionale lanciata per chiedere che il vaccino per il Covid-19 venga dichiarato bene universale, esente da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà. Sul fronte focolai, situazione stabile a Bologna, Fiumicino e Mondragone. E, in Veneto, occhi puntati su Feltre.

La domenica col solleone ha spinto gli italiani verso il mare. Spiagge affollate un po' ovunque e tre locali sanzionati dalla polizia a Rimini per assembramenti in pista e camerieri senza mascherine. Restano basse, tuttavia, le irregolarità riscontrate dalle forze dell'ordine: sabato su 68mila persone controllate ne sono state sanzionate 50, mentre su quasi 12mila esercizi commerciali monitorati, le chiusure sono state disposte per 12.

Complessivamente, sono saliti a 240.310 i casi di Covid-19 in Italia, mentre le vittime hanno toccato quota 34.738. In Lombardia si registra il 39% dei contagiati (93.761) e quasi metà dei morti (16.639). Nella regione, nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 13. Le altre morti sono avvenute in Piemonte (5) e una ciascuno in Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Abruzzo. Si mantengono sotto i 100 i pazienti in terapia intensiva (98, uno in più rispetto a sabato), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.160 (-100), 15.423 le persone in isolamento domiciliare (-56) e 16.681 gli attualmente positivi (-155).

VENETO

Occhi puntati sul mini focolaio di Feltre che ha comportato la chiusura, da sabato, del negozio specializzato in bricolage, ferramenta e giardinaggio Eurobrico e che adesso potrebbe interessare anche un supermercato. Scoperti i primi due casi positivi - entrambi dipendenti amministrativi dell'Eurobrico - è stata accertata, attraverso il cosiddetto contact tracing, la positività di altre tre persone, pare tutte nell'ambito familiare. E ieri se ne è aggiunta una quarta, portando il totale dei casi del mini focolaio di Feltre a sei. Tra l'altro uno dei quattro contagiati lavora in un supermercato: sarà da capire se anche qui saranno estesi gli accertamenti clinici. L'Eurobrico, intanto, resterà chiuso anche oggi per i controlli dello Spisal, ma pare che non ci sia pericolo per i clienti dal momento che i dipendenti risultati positivi lavorano in uffici non in contatto con il pubblico.

Il dato certo è che in Veneto si continua a morire di coronavirus. Ieri un'altra vittima. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i morti in Veneto, tra ospedali e case di riposo, sono stati 2.008. E se tra sabato sera e ieri mattina i casi attualmente positivi erano scesi da 471 a 460, nel pomeriggio di ieri è stata accertata una nuova positività (appunto nel Bellunese), tanto che il totale è stato aggiornato a 461 casi per un dato complessivo, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di 19.276. I ricoverati in terapia intensiva, invece, sono sempre 11 di cui uno solo positivo al Covid.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Un nuovo positivo, ma fortunatamente nessun decesso, in Friuli Venezia Giulia. Nella regione nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 12. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.308: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 702 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece sono 2.861 (5 più di sabato), i clinicamente guariti 64 e le persone in isolamento domiciliare 26.

