LA GIORNATA

PADOVA Code, assembramenti, folla. Quello che è andato in scena ieri è apparso come un tranquillo sabato dei tempi andati. Non fosse stato per le mascherine, e per i commercianti e i baristi che chiedevano di attendere fuori perché nel locale non potevano entrare troppe persone, si sarebbe potuto pensare di essere tornati a un anno fa. Il centro storico di Padova è stato preso d'assalto per tutto il giorno.

REGALI DI NATALE

Le code si snodavano al di fuori dei negozi, dai quali uscivano persone con i regali di Natale. I più gettonati sono stati le grandi catene di abbigliamento e i negozi gastronomici, in tantissimi si sono accalcati tra le bancarelle dei mercati delle Piazze e di Prato della Valle, riversandosi anche tra le botteghe del Salone sotto Palazzo della Ragione. E se, come dice l'assessore cittadino alla Sicurezza, Diego Bonavina, «va fatto un plauso ai commercianti che hanno gestito la situazione al meglio, organizzando le code», è altrettanto vero che scene di assembramenti del genere fanno pensare le autorità. «I padovani si muovono all'interno del quadro normativo nazionale e regionale e lo fanno con attenzione dice il sindaco Sergio Giordani . Ho visto che tutti portavano la mascherina, le file erano ordinate e distanziate. Però dobbiamo ricordare che quelli che sentiamo non sono semplici numeri: sono morti, ricoverati in Terapia intensiva e in questa fase certe scene scatenano forti preoccupazioni. Sarà chi ne ha l'autorità a stabilire quali sono le misure adeguate. Il mio appello è di stare attenti, non lasciamoci andare».

UNICA SANZIONE

È scattata una sola sanzione per violazione delle norme anti-Covid: un negozio a Padova Est gestito da cinesi, che sarebbe dovuto restare chiuso, ora dovrà tenere abbassate le serrande per 5 giorni e pagare la multa da 400 euro. In centro storico la polizia locale ha comunque constatato gli assembramenti. «Andrebbe fatta una riflessione - aggiunge Bonavina - C'era davvero tantissima gente. Non so se in questo momento ce lo possiamo permettere».

Silvia Moranduzzo

